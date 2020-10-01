На Кубани более 14 тыс. человек заразились коронавирусом за время пандемии
В Краснодарском крае к 1 октября COVID-19 выявили у 14 тыс. 83 человек
В федеральном оперштабе 1 октября сообщили о 8 тыс. 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. По данным RT, переносили болезнь бессимптомно 27,1% инфицированных. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в России достигло 1 млн 185 тыс. 231.
За весь период пандемии скончались 20 тыс. 891 человек, в том числе 169 за последние сутки. При этом 964 тыс. 242 пациентов выздоровели (+5 тыс. 985 за сутки).
Лидерами по числу новых случаев заражения стали Москва (+2 тыс. 424), Санкт-Петербург (+285) и Московская область (+230).
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На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 205, Ставропольский край — 151, Краснодарский край — 96, Крым — 90, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесская Республика — 77, Ингушетия — 53, Кабардино-Балкарская Республика — 50, Адыгея — 34, Северная Осетия — 34, Севастополь — 20, Чечня — 6.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди пациентов 61 женщина и 35 мужчин. Возраст заразившихся от 2 до 83 лет. При этом в краевой столице COVID-19 подтвердился у 21 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет.
Статистика по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 45;
- в Новороссийске — 10;
- в Сочи, Туапсинском, Темрюкском и Тихорецком районах — по 5;
- в Тимашевском районе — 4;
- в Горячем Ключе — 3;
- в Белореченском, Славянском и Брюховецком районах — по 2;
- в Армавире, Геленджике, Апшеронском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Кореновском и Выселковском районах — по 1.
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За весь период в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 49 тыс. 936 граждан, из них 5 тыс. 228 детей. С неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 4 тыс. 257 человек (в том числе 84 ребенка), а в поликлиниках наблюдаются 6 тыс. 91 человек (из них 1 тыс. 879 детей).
В лабораториях региона провели 1 млн 83 тыс. 631 исследований на коронавирус. COVID-19 подтвердился у 14 тыс. 83 человек. При этом 10 тыс. 552 пациента выздоровели (+33 за сутки), а 282 человека спасти не удалось (+4 летальных случая за сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 31 пациент, еще 4 подключены к ЭКМО.
Показатель заболеваемости составляет 248,1 случаев на 100 тыс. населения Кубани.
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