На Кубани более 14 тыс. человек заразились коронавирусом за время пандемии

За весь период пандемии скончались 20 тыс. 891 человек, в том числе 169 за последние сутки . При этом 964 тыс. 242 пациентов выздоровели (+5 тыс. 985 за сутки).

В федеральном оперштабе 1 октября сообщили о 8 тыс. 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. По данным RT , переносили болезнь бессимптомно 27,1% инфицированных. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в России достигло 1 млн 185 тыс. 231.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди пациентов 61 женщина и 35 мужчин. Возраст заразившихся от 2 до 83 лет. При этом в краевой столице COVID-19 подтвердился у 21 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет.

За весь период в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 49 тыс. 936 граждан, из них 5 тыс. 228 детей. С неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 4 тыс. 257 человек (в том числе 84 ребенка), а в поликлиниках наблюдаются 6 тыс. 91 человек (из них 1 тыс. 879 детей).

В лабораториях региона провели 1 млн 83 тыс. 631 исследований на коронавирус. COVID-19 подтвердился у 14 тыс. 83 человек . При этом 10 тыс. 552 пациента выздоровели (+33 за сутки), а 282 человека спасти не удалось (+4 летальных случая за сутки) . В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 31 пациент, еще 4 подключены к ЭКМО.

Показатель заболеваемости составляет 248,1 случаев на 100 тыс. населения Кубани.