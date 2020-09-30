«Это было унизительно». Кубанская спортсменка Анна Тураева рассказала о грубом поведении сотрудников аэропорта из-за ее внешности

Кубанская чемпионка мира по жиму лежа Анна Тураева рассказала о психологическом давлении со стороны сотрудников аэропорта из-за ее внешнего вида

Уроженка Туапсе, культурист и пауэрлифтер с несколькими мировыми рекордами Анна Тураева 27 сентября рассказала в своем инстаграме о ситуации, которая произошла с ней во время перелета из Санкт-Петербурга в Краснодар.

Спортсменка летела в краевую столицу транзитом с пересадкой в Москве. Судя по билетам, выложенным Тураевой в соцсетях, она воспользовалась услугами авиакомпании Utair. По ее словам, сотрудники компании на проходной отказались пропускать ее из-за того, что в паспорте в графе пола у нее указан женский.

«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни и в постели», — поделилась с подписчиками чемпионка.

Она рассказала, что по прилете в Москву сотрудники компании ее «уже встретили с агрессией».