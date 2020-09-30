«Это было унизительно». Кубанская спортсменка Анна Тураева рассказала о грубом поведении сотрудников аэропорта из-за ее внешности
Кубанская чемпионка мира по жиму лежа Анна Тураева рассказала о психологическом давлении со стороны сотрудников аэропорта из-за ее внешнего вида
Уроженка Туапсе, культурист и пауэрлифтер с несколькими мировыми рекордами Анна Тураева 27 сентября рассказала в своем инстаграме о ситуации, которая произошла с ней во время перелета из Санкт-Петербурга в Краснодар.
Спортсменка летела в краевую столицу транзитом с пересадкой в Москве. Судя по билетам, выложенным Тураевой в соцсетях, она воспользовалась услугами авиакомпании Utair. По ее словам, сотрудники компании на проходной отказались пропускать ее из-за того, что в паспорте в графе пола у нее указан женский.
«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни и в постели», — поделилась с подписчиками чемпионка.
Она рассказала, что по прилете в Москву сотрудники компании ее «уже встретили с агрессией».
Представители компании Utair в комментариях к посту Тураевой принесли извинения спортсменке «за пережитые негативные эмоции». Женщину уверили, что будет проведена проверка действий сотрудников аэропорта, работавших на рейсе, а также что такое обслуживание является недопустимым для авиакомпании.
Телеканал «360» связался со спортсменкой, однако она ответила, что пока не готова комментировать ситуацию.
В 2018 году журналист портала Юга.ру записала большое интервью с Анной Тураевой. В нем женщина рассказала, что считает своей самой большой победой, к чему стремится в спорте и в жизни, как ее воспринимают в обществе и откуда она берет силы и смелость быть открытой.
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Добрый вечер мои хорошие. Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произошёл со мной вчера. Я имею твёрдый характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж. Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данном ситуации. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ⬆️