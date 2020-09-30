Жители трех районов Сочи останутся без газа

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 7 октября из-за ремонта отключат газ в трех районах

Подача газа в Лазаревский, Хостинский и Центральный районы прекратится 7 октября в 9:00.

В этот день Майкопское линейное производственное управление магистральных газопроводов начнет плановые профилактические и ремонтные работы оборудования с полной остановкой газораспределительной станции (ГРС) Сочи, сообщили в пресс-службе АО «Сочигоргаз».

По данным пресс-службы, работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании ремонта 7 октября. Но из-за большого объема работ полностью газоснабжение восстановится в течение пяти суток.

Как писали Юга.ру, в марте 2019 года Сочи перекрыли улицу Бытха из-за ремонта газопровода.

Газ Жилье ЖКХ Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи ожидается сильный дождь и шторм на море до 4 баллов
«Это было унизительно». Кубанская спортсменка Анна Тураева рассказала о грубом поведении сотрудников аэропорта из-за ее внешности
В Юбилейном и Молодежном микрорайонах Краснодара горячей воды не будет минимум неделю
Жители трех районов Сочи останутся без газа
В Крымском ковид-госпитале умер мужчина с коронавирусом
Глава Кубани почти наполовину обновил команду вице-губернаторов. Вот кто эти люди

Лента новостей

Статьи

От слова «супер»

7 рецептов идеальных крем-супов

Статьи

Аватар, дракон, самолет

«Пятёрочка» и LEGO® запустили совместную акцию

Статьи Партнерский

Важная веха

«Ингосстрах» открыл в Краснодаре новый операционный центр

Реклама на портале