Жители трех районов Сочи останутся без газа

В Сочи 7 октября из-за ремонта отключат газ в трех районах

Подача газа в Лазаревский, Хостинский и Центральный районы прекратится 7 октября в 9:00.

В этот день Майкопское линейное производственное управление магистральных газопроводов начнет плановые профилактические и ремонтные работы оборудования с полной остановкой газораспределительной станции (ГРС) Сочи, сообщили в пресс-службе АО «Сочигоргаз».

По данным пресс-службы, работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании ремонта 7 октября. Но из-за большого объема работ полностью газоснабжение восстановится в течение пяти суток.

Как писали Юга.ру, в марте 2019 года Сочи перекрыли улицу Бытха из-за ремонта газопровода.