В Сочи перекрыли улицу Бытха из-за ремонта газопровода
В Сочи из-за ремонта газопровода в микрорайоне Бытха в марте изменили схему движения транспорта
Это связано с проведением ремонтных работ на подземном газопроводе высокого давления.
Для проверки целостности газопровода необходимо разрыть котлован шириной не менее 3 метров, что затронет проезжую часть дороги, объяснили в пресс-службе АО «Сочигоргаз».
В связи с этим будет перекрыт отрезок улицы Бытха от дома № 30 до дома № 47. Транспорт пустят в объезд по улице Дивноморской.
В «Сочигоргазе» порталу Юга.ру сообщили, что пока неизвестно, когда снимут ограничения движения: сейчас специалисты определяют объем работ. После завершения ремонта дорожное покрытие восстановят и возобновят движение по основному маршруту.
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