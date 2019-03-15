В Сочи перекрыли улицу Бытха из-за ремонта газопровода

Краснодарский край

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В Сочи из-за ремонта газопровода в микрорайоне Бытха в марте изменили схему движения транспорта

Это связано с проведением ремонтных работ на подземном газопроводе высокого давления.

Для проверки целостности газопровода необходимо разрыть котлован шириной не менее 3 метров, что затронет проезжую часть дороги, объяснили в пресс-службе АО «Сочигоргаз».

В связи с этим будет перекрыт отрезок улицы Бытха от дома № 30 до дома № 47. Транспорт пустят в объезд по улице Дивноморской.

В «Сочигоргазе» порталу Юга.ру сообщили, что пока неизвестно, когда снимут ограничения движения: сейчас специалисты определяют объем работ. После завершения ремонта дорожное покрытие восстановят и возобновят движение по основному маршруту.

Дороги Ремонт дорог Сочи Транспорт
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