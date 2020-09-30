В кубанский Фонд развития промышленности направили еще 500 млн рублей

Краснодарский край

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30 сентября депутаты ЗСК рассмотрели постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие промышленности Краснодарского края»

Документ представил и.о. руководителя департамента промышленной политики края Иван Куликов. Проект предусматривает поэтапное внесение изменений в госпрограмму. В частности, в рамках второго этапа предлагается дополнительно направить 500 млн рублей на обеспечение уставной деятельности Фонда развития промышленности. При этом предлагается увеличить количество предприятий, получивших поддержку в 2020 году.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, создание фонда и его докапитализация позволили сохранить темпы роста отрасли.

«Сегодня промышленность показывает хорошую динамику. Это свидетельство того, что мы не ошиблись, расставляя приоритеты. Мы добавляем фонду 500 млн рублей и можем себе это позволить, потому что экономика края чувствует себя устойчиво», — подчеркнул Кондратьев.

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Комментируя данное решение, спикер ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что поддержка и развитие промышленности — один из приоритетов для краевой власти.

«Ситуацию в отрасли мы контролируем постоянно, стараемся создавать правовые предпосылки для ее устойчивого роста. Сегодня, когда вся кубанская экономика преодолевает последствия пандемии, такая помощь нашим промпредприятиям особенно нужна», — подчеркнул Бурлачко.

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