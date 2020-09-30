На Ставрополье действует пыльная буря, водителей просят отложить поездки

Ставропольский край

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30 сентября ГАИ Ставропольского края предупредила водителей о непогоде

В ведомстве отметили, что сейчас практически на всей территории региона наблюдается сильный ветер. Он затрудняет движение на трассе «Кавказ», от границы с Краснодарским краем до Минвод, а также на подъезде к Ставрополю. А в восточных районах — Туркменском, Нефтекумском и Левокумском — началась пыльная буря. Из-за нее также сложно ориентироваться автомобилистам.

«В ближайшие часы, если буря усилится, руководством Госавтоинспекции будет принято решение о временном ограничении движения, либо о поэтапном сопровождении колонн автотранспортных средств», — сообщили на странице УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю «Вконтакте» 30 сентября.

В госавтоинспекции просят отложить по возможности поездки в восточном направлении.

Портал Юга.ру также связался с фермером из Арзгирского района Михаилом Парфеновым. Он рассказал, что пыльная буря началась восемь дней назад и с каждым днем становится сильнее. По его словам, настало время сеять пшеницу, однако влаги для этого у земли нет:

Между тем, в Краснодарском крае в этот же день действует экстренное предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются ливни, ветер до 23 м/с, гроза, град и смерчи.

Погода Ставрополь

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