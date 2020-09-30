ЗСК готовит новый закон о виноградарстве и виноделии на Кубани

30 сентября на пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили в первом чтении новый краевой закон о развитии виноградарства и виноделия

Он разработан в связи с принятием в декабре 2019 года соответствующего федерального закона, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить качество отечественного продукта и защитить покупателей от подделок.

На территории региона с 1998 года действовал свой винодельческий закон. В апреле 2020-го кубанский парламент признал его утратившим силу.

Обсуждаемый нормативный правовой акт определит рамочные условия регулирования отрасли виноградарства в регионе. В документе пропишут новые меры по ее господдержке, обозначат направления, по которым планируется ее развитие в дальнейшем. Все это отразят в соответствующей госпрограмме Краснодарского края для ее финансирования.