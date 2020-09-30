ЗСК готовит новый закон о виноградарстве и виноделии на Кубани

Краснодарский край

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30 сентября на пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили в первом чтении новый краевой закон о развитии виноградарства и виноделия

Он разработан в связи с принятием в декабре 2019 года соответствующего федерального закона, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить качество отечественного продукта и защитить покупателей от подделок.

На территории региона с 1998 года действовал свой винодельческий закон. В апреле 2020-го кубанский парламент признал его утратившим силу.

Обсуждаемый нормативный правовой акт определит рамочные условия регулирования отрасли виноградарства в регионе. В документе пропишут новые меры по ее господдержке, обозначат направления, по которым планируется ее развитие в дальнейшем. Все это отразят в соответствующей госпрограмме Краснодарского края для ее финансирования.

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Закон предполагает повышение конкурентоспособности местной продукции виноградарства, популяризацию кубанского вина, развитие производства сортов местной селекции и самой отрасли на научной основе. Документом также определяются формы участия саморегулируемых краевых организаций виноградарей и виноделов в формировании и реализации региональной политики. Отдельными пунктами прописаны положения о коллекциях винодельческой продукции, которая находится в собственности Краснодарского края.

В своем комментарии председатель Законодательного Собрания отметил, что принимаемый нормативный правовой акт определяет основы государственной политики в области виноградарства и виноделия, а также полномочия государственной и муниципальной власти.

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«В перечне ключевых направлений госполитики законопроект обозначил повышение качества продукции. Это должно стать нашей главной целью. Продукция краевых производителей конкурентоспособна на мировом уровне. Не так давно заключено соглашение о поставках кубанского вина в Финляндию. Это знаменательное событие, ведь конкуренция с виноделами Европы — очень жесткая. Чтобы войти на европейский рынок, нам ни в коем случае нельзя снижать планку. Надо постоянно работать над повышением престижа кубанского виноделия», — сказал Юрий Бурлачко.

Вино Законодательство Законопроекты ЗСК Юрий Бурлачко

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