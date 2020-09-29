Тренер «Краснодара» рассказал, что Вандерсон не прилетел в Грецию на ответный матч с ПАОК

Краснодарский край

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Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что команда продолжит играть в атакующий футбол в матче с ПАОК

Напомним, 22 сентября «Краснодар» дома обыграл ПАОК в матче Лиги чемпионов. Однако после игры стало известно, что полузащитник Масиэл Вандерсон получил серьезную травму и вряд ли появится в ответной встрече.

На пресс-конференции в Греции Мусаев заявил, что домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов был очень сложным. Он считает, что в ответной игре ПАОК будет больше идти в атаку и оказывать больше давления.

Журналисты спросили Мусаева, действительно ли в Грецию для психологической поддержки прелетела вся команда, в том числе травмированные игроки. В ответ на это тренер рассказал, что полузащитник Вандерсон не прилетел, так как не успел восстановиться. Все остальные на месте, однако есть вопросы по нескольким футболистам.

Кроме того, Мусаев заявил, что за время его работы «Краснодар» никогда сознательно не играл от обороны. Иногда это происходило вынужденно, с такими соперниками как «Байер» или «Валенсия». Поэтому «быки» намерены искать шансы в атаке и быть более дисциплинированными, чем на игре в Краснодаре, сообщил Sports.ru.

Лига чемпионов ФК «Краснодар» Футбол

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