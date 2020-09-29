В Адыгее собрали первый в России электрический микроавтомобиль

В России электромобили выпускались и раньше, однако электрокар из Адыгеи стал первым в нашей стране официально зарегистрированным электрическим микроавтомобилем. Все технические испытания пройдены, получен регистрационный номерной знак в ГИБДД.

Автомобиль получил название «Ардерия ТС2». Автором разработки стал изобретатель СССР и РФ, руководитель регионального отделения ВОИР Адыгеи Алексей Торопов из поселка Энем, который сообщил о своем транспортном средстве порталу Юга.ру. В основе электрокара — батарея, стоимость которой составляет примерно 40% от общей стоимости авто. Транспортное средство собрано из комплектующих от разных производителей. Зарядка осуществляется от обычной 220-вольтовой розетки. То есть, специальной зарядной станции для электрокара не требуется.

За собственные средства предприятия, где производится этот электрокар, планируется произвести еще примерно десяток экземпляров. Если у модели появится спрос, то проект получит дальнейшее развитие. Автомобиль презентовали 27 сентября в ютубе.

«Двухместный электрический микроавтомобиль с большим багажником предназначен для локального передвижения. Ночь заряда хватает на 100 км. Он уже успешно прошел испытания в Научно-исследовательском институте автомобильного транспорта. Далее мы получили электронный ПТС и другие необходимые документы, то есть прошли все испытания в соответствии с техническим регламентом, получили госномера и теперь можем свободно передвигать по любым трассам и быть полноправным участником движения», — рассказал Торопов.

Параллельно в школе № 2 имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Березового развивается проект образовательного курса развития технического творчества молодежи и школьников. Также отделение ВОИР Адыгеи развивает проект по созданию детского клуба электрического картинга «Ардерия». О проекте узнал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он планирует поручить министерству экономического развития и торговли Адыгеи внимательно изучить программу развития ООО «Ардерия», которая состоит из четырех направлений: электрический микро автомобиль, пассажирский и грузо- пассажирский варианты; электрический картинг, прокатный, спортивный; электрический мотоцикл, скутер; электротранспорт для детей.