В Краснодаре дети смогут бесплатно получить путевки в бальнеолечебницу

Краснодарский край

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Власти Краснодара 29 сентября рассказали, как получить бесплатные путевки для детей в бальнеолечебницу

Путевки предоставляют детям в возрасте от 4 до 17 лет, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Краснодарского края. При этом, если ребенок младше 14 лет, то краевая прописка должна быть хотя бы у одного из родителей. Сдать документы необходимо в МФЦ, после чего в будний день можно забрать путевку в городском управлении по вопросам семьи и детства.

«Время процедур в бальнеолечебнице может быть назначено по согласованию с родителями с учетом занятости ребенка в школе. Продолжительность оздоровления по путевке — 21 день», — рассказала начальник городского управления по вопросам семьи и детства Ирина Добровольская.

Для получения бесплатных путевок одному из родителей (законных представителей) ребенка нужно предоставить в МФЦ:

  • копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • копию свидетельства о рождении ребенка и паспорта, если ему уже исполнилось 14 лет;
  • копию свидетельства о заключении или расторжении брака (в случае, если фамилия родителя не совпадает);
  • документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Краснодарского края;
  • справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники по месту жительства (ее также можно бесплатно оформить в бальнеолечебнице).

Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов в Краснодаре: 277-30-88 и 201-92-01.

Дети Краснодар

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