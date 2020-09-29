В Краснодаре дети смогут бесплатно получить путевки в бальнеолечебницу

Путевки предоставляют детям в возрасте от 4 до 17 лет, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Краснодарского края. При этом, если ребенок младше 14 лет, то краевая прописка должна быть хотя бы у одного из родителей. Сдать документы необходимо в МФЦ, после чего в будний день можно забрать путевку в городском управлении по вопросам семьи и детства.

«Время процедур в бальнеолечебнице может быть назначено по согласованию с родителями с учетом занятости ребенка в школе. Продолжительность оздоровления по путевке — 21 день», — рассказала начальник городского управления по вопросам семьи и детства Ирина Добровольская.

Для получения бесплатных путевок одному из родителей (законных представителей) ребенка нужно предоставить в МФЦ:

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

копию свидетельства о рождении ребенка и паспорта, если ему уже исполнилось 14 лет;

копию свидетельства о заключении или расторжении брака (в случае, если фамилия родителя не совпадает);

документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Краснодарского края;

справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники по месту жительства (ее также можно бесплатно оформить в бальнеолечебнице).

Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов в Краснодаре: 277-30-88 и 201-92-01.