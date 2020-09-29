На Черноморском побережье Кубани возможно формирование смерчей

Краснодарский край

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Кубанский гидрометцентр рассказал о погоде на Черноморском побережье с 30 сентября

Напомним, ранее МЧС Краснодарского края сообщали, что 30 сентября, а также 1-2 октября местами в регионе (кроме Сочи) прогнозируют сильные дожди, ливни, грозу, град и шквалистый ветер до 20-23 м/с. При этом температура морской воды в Черном море остается в пределах 25 °C.

По данным ведомства, с 30 сентября по 2 октября на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Ожидаются подъемы уровней рек.

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Анапа Погода Сочи Черное море

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