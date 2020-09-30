ООО «РН-Краснодарнефтегаз» открыло новый сквер и памятник в Крымском районе

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В селе Киевском Крымского района Краснодарского края ООО «РН-Краснодарнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», открыло новый сквер и памятник нефтяникам-первопроходцам на Кубани

Выбор места для памятника обусловлен историческими обстоятельствами. В окрестностях села, в долине реки Кудако под руководством полковника Ардалиона Новосильцева в 1866 году была пробурена первая фонтанирующая нефтяная скважина.

За основу памятника взят эскиз сотрудника ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Высота стелы составляет 6,5 метра, площадь нового сквера — 3600 кв. метров. Участники церемонии открытия высказались о значимости нового памятника не только для нефтяников, но и для сельского поселения и района.

Сколько баррелей нефти можно купить на вашу зарплату:

«Этот памятник символизирует нашу историю, те славные времена начала развития нефтяной отрасли на Кубани. Для нас, продолжателей дел первых нефтепроходцев Кубани, это символ соединения прошлого, настоящего и будущего отрасли в крае», — отметил первый заместитель гендиректора по производству — главный инженер ООО «РН-Краснодарнефтегаз» Михаил Парамонов.

Крымский район Культурное наследие Нефть Памятники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Туапсе после уличной поножовщины и стрельбы погиб мужчина
На Кубани в 2020 году пропали без вести 356 человек
Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона на стадионе «Фишт», ранее его критиковали в ФК «Краснодар»
В Адыгее собрали первый в России электрический микроавтомобиль
Тренер «Краснодара» рассказал, что Вандерсон не прилетел в Грецию на ответный матч с ПАОК
В Краснодаре дети смогут бесплатно получить путевки в бальнеолечебницу

Лента новостей

Статьи

От слова «супер»

7 рецептов идеальных крем-супов

Статьи Партнерский

Челябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски

Гид по этнокомплексу «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»

Мусоросортировочный комплекс под Краснодаром не справляется с объемами отходов

Реклама на портале