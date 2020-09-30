ООО «РН-Краснодарнефтегаз» открыло новый сквер и памятник в Крымском районе

В селе Киевском Крымского района Краснодарского края ООО «РН-Краснодарнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», открыло новый сквер и памятник нефтяникам-первопроходцам на Кубани

Выбор места для памятника обусловлен историческими обстоятельствами. В окрестностях села, в долине реки Кудако под руководством полковника Ардалиона Новосильцева в 1866 году была пробурена первая фонтанирующая нефтяная скважина.

За основу памятника взят эскиз сотрудника ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Высота стелы составляет 6,5 метра, площадь нового сквера — 3600 кв. метров. Участники церемонии открытия высказались о значимости нового памятника не только для нефтяников, но и для сельского поселения и района.