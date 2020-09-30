ООО «РН-Краснодарнефтегаз» открыло новый сквер и памятник в Крымском районе
В селе Киевском Крымского района Краснодарского края ООО «РН-Краснодарнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», открыло новый сквер и памятник нефтяникам-первопроходцам на Кубани
Выбор места для памятника обусловлен историческими обстоятельствами. В окрестностях села, в долине реки Кудако под руководством полковника Ардалиона Новосильцева в 1866 году была пробурена первая фонтанирующая нефтяная скважина.
За основу памятника взят эскиз сотрудника ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Высота стелы составляет 6,5 метра, площадь нового сквера — 3600 кв. метров. Участники церемонии открытия высказались о значимости нового памятника не только для нефтяников, но и для сельского поселения и района.
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«Этот памятник символизирует нашу историю, те славные времена начала развития нефтяной отрасли на Кубани. Для нас, продолжателей дел первых нефтепроходцев Кубани, это символ соединения прошлого, настоящего и будущего отрасли в крае», — отметил первый заместитель гендиректора по производству — главный инженер ООО «РН-Краснодарнефтегаз» Михаил Парамонов.
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