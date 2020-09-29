«Яндекс» запустил карту с пешими маршрутами Краснодара

Новый проект «Яндекс.Карты» представляет собой схему пеших маршрутов с фотографиями. Они пригодятся маломобильным горожанам, родителям с колясками и велосипедистам, отметили в пресс-службе «Яндекса» 29 сентября. С помощью маршрутов можно будет получать не только данные о самом пути, но и о режиме работы организаций и наличии пандусов у входа в здания.

Снять маршрут может любой пользователь в мобильном приложении «Народной карты», в ближайшее время эта возможность появится и у «Яндекс.Карт». После того как снимки проходят модерацию, они появляются в веб-версии сервиса «Яндекс.Карты», в разделе «Зеркала». Для того чтобы их увидеть, необходимо нажать на «пешие маршруты».

Сейчас на карте доступно большинство улиц Краснодара, за исключением центрального района. Пешие маршруты подсвечены синим цветом: