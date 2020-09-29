«Яндекс» запустил карту с пешими маршрутами Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

«Яндекс.Карты» в сентябре запустили новый проект для оценки пешеходной доступности улиц Краснодара

Новый проект «Яндекс.Карты» представляет собой схему пеших маршрутов с фотографиями. Они пригодятся маломобильным горожанам, родителям с колясками и велосипедистам, отметили в пресс-службе «Яндекса» 29 сентября. С помощью маршрутов можно будет получать не только данные о самом пути, но и о режиме работы организаций и наличии пандусов у входа в здания.

Снять маршрут может любой пользователь в мобильном приложении «Народной карты», в ближайшее время эта возможность появится и у «Яндекс.Карт». После того как снимки проходят модерацию, они появляются в веб-версии сервиса «Яндекс.Карты», в разделе «Зеркала». Для того чтобы их увидеть, необходимо нажать на «пешие маршруты».

Сейчас на карте доступно большинство улиц Краснодара, за исключением центрального района. Пешие маршруты подсвечены синим цветом:

Как писали Юга.ру, в начале 2020 года «Яндекс.Карты» начали показывать движение маршрутов городского транспорта в Краснодаре.

Достопримечательности Интернет Инфраструктура Краснодар Технологии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Черном море у берега Сочи образовался подводный фонтан
На Кубани нашли тело 13-летнего мальчика
На Кубани коронавирус выявили еще у 98 человек, среди них 10 детей из Краснодара
В Адыгее осудили двух жителей Томска, которые украли 1,5 млн рублей у своего бывшего работодателя
На Кубани завели дело на бывшего замглавы района за крупную взятку
В Сочи родители два года совершали преступления против половой неприкосновенности дочери и записывали это на камеру

Лента новостей

Статьи Партнерский

Челябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски

Гид по этнокомплексу «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»

Почти 1 млрд рублей потратят на строительство трамвайной линии на улице Московской

Статьи

Удовольствие без лишних калорий

ПП-десерты с рецептами

Реклама на портале