«Яндекс» запустил карту с пешими маршрутами Краснодара
«Яндекс.Карты» в сентябре запустили новый проект для оценки пешеходной доступности улиц Краснодара
Новый проект «Яндекс.Карты» представляет собой схему пеших маршрутов с фотографиями. Они пригодятся маломобильным горожанам, родителям с колясками и велосипедистам, отметили в пресс-службе «Яндекса» 29 сентября. С помощью маршрутов можно будет получать не только данные о самом пути, но и о режиме работы организаций и наличии пандусов у входа в здания.
Снять маршрут может любой пользователь в мобильном приложении «Народной карты», в ближайшее время эта возможность появится и у «Яндекс.Карт». После того как снимки проходят модерацию, они появляются в веб-версии сервиса «Яндекс.Карты», в разделе «Зеркала». Для того чтобы их увидеть, необходимо нажать на «пешие маршруты».
Сейчас на карте доступно большинство улиц Краснодара, за исключением центрального района. Пешие маршруты подсвечены синим цветом:
Как писали Юга.ру, в начале 2020 года «Яндекс.Карты» начали показывать движение маршрутов городского транспорта в Краснодаре.
Читайте также
Статьи ПартнерскийЧелябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски
Гид по этнокомплексу «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»