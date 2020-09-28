МегаФон снабдил скоростным интернетом сочинский автодром

Для этого оператор обеспечил покрытие сверхскоростным интернетом на главной зрительской трибуне, у билетных касс и зонах для организаторов и участников. Одновременно выходить в сеть cмогли около 45 тыс. человек.

На автодроме Мегафон развернул сеть из более чем 85 базовых станций. Треть из них поддерживают формат LTE 2600 с технологией Advanced (4G+) и организацией MIMO 2х2. Данная сеть позволила абонентам пользоваться мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/сек.