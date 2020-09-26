На Кубани коронавирус за сутки нашли у 24 детей

В Краснодарском крае к 26 сентября выявили 13 тыс. 596 носителей COVID-19

По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России коронавирус подтвердился у 7 тыс. 523 человек . Выздоровели 6 тыс. 4 заболевших, а 169 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 1 млн 143 тыс. 571 человек, написал RT. Из них 940 тыс. 150 выздоровели, 20 тыс. 225 — умерли. Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что за последние сутки COVID-19 выявили у 95 жителей Кубани в возрасте от 5 до 75 лет. Инфицированными оказались жители 21 муниципалитета: в Краснодаре — 40;

в Новороссийске — 12;

в Сочи и Усть-Лабинском районе — по 6;

в Туапсинском и Лабинском районах — по 4;

в Выселковском районе — 3;

в Кущевском, Белореченском, Апшеронском, Крыловском, Щербиновском, Красноармейском районах — по 2;

в Армавире, Крымском, Абинском, Курганинском, Староминском, Брюховецком, Калининском и Славянском районах — по 1.

В оперштабе также сообщили, что среди инфицированных 24 ребенка из пяти муниципалитетов, их возраст — от 5 до 17 лет.