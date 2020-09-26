На Кубани коронавирус за сутки нашли у 24 детей
В Краснодарском крае к 26 сентября выявили 13 тыс. 596 носителей COVID-19
По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России коронавирус подтвердился у 7 тыс. 523 человек. Выздоровели 6 тыс. 4 заболевших, а 169 пациентов скончались.
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Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 1 млн 143 тыс. 571 человек, написал RT. Из них 940 тыс. 150 выздоровели, 20 тыс. 225 — умерли.
Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что за последние сутки COVID-19 выявили у 95 жителей Кубани в возрасте от 5 до 75 лет.
Инфицированными оказались жители 21 муниципалитета:
- в Краснодаре — 40;
- в Новороссийске — 12;
- в Сочи и Усть-Лабинском районе — по 6;
- в Туапсинском и Лабинском районах — по 4;
- в Выселковском районе — 3;
- в Кущевском, Белореченском, Апшеронском, Крыловском, Щербиновском, Красноармейском районах — по 2;
- в Армавире, Крымском, Абинском, Курганинском, Староминском, Брюховецком, Калининском и Славянском районах — по 1.
В оперштабе также сообщили, что среди инфицированных 24 ребенка из пяти муниципалитетов, их возраст — от 5 до 17 лет.
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По официальным данным, всего на Кубани коронавирус нашли у 13 тыс. 596 человек, включая 1 тыс. 2 ребенка. Из больниц выписали 10 тыс. 406 пациентов (+35 за последние сутки). Зарегистрирован 271 летальный исход (+6). К ИВЛ подключены 40 тяжелых больных, к ЭКМО — 4.
В медцчрежжения края с подозрением на COVID-19 обратились 47 тыс. 93 человека, в том числе 5 тыс. 103 ребенка. В стационарах лечатся 3 тыс. 769 пациентов с неподтвержденным диагнозом. В поликлиниках наблюдают за состоянием 5 тыс. 294 больных, среди которых 1 тыс. 853 ребенка.
Отметим, что в Краснодарском крае 15-й день фиксируют новые случаи заражения коронавирусом в пределах 90-96.
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