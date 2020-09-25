Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 сентября машина подрезала автобус, из-за чего пострадали четыре человека

Около 14:00 неустановленный водитель неустановленной машины на пересечении улиц Гимназической и Рашпилевской проехал на красный сигнал светофора от улицы Гимназической в сторону Кирова. Из-за этого автобус экстренно затормозил и четыре человека упали.

В больнице пострадавшим пассажирам назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка, полицейские ищут виновника ДТП и его автомобиль, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, 24 сентября после ДТП автомобиль такси выехал на тротуар на улице Красной и врезался в кусты, никто не пострадал.

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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