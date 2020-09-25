В Анапе пастора оштрафовали за то, что он звал прихожан на службы без уведомления властей

Краснодарский край

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24 сентября стало известно, что в Анапе оштрафовали на 35 тыс. рублей главу религиозного объединения «Дерево жизни»

В Анапе межрайонная прокуратура провела проверку религиозной группы «Дерево жизни». Ведомство установило, что пастор в интернете приглашает граждан посетить служения. При этом объединение не уведомляло управление министерства юстиции края о начале своей миссионерской деятельности.

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Таким образом, объяснили в пресс-службе прокуратуры 24 сентября, последователи вероучения распространяли ее среди лиц, которые не были участниками объединения, и стремились вовлечь их в свой состав. 16 июля на руководителя составили административный протокол по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

В августе суд признал главу религиозной группы виновным иназначил ему 35 тыс. рублей штрафа.

Анапа Прокуратура Религия

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