В Геленджике руководителя религиозной группы оштрафовали на 10 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру

В Геленджике мужчину оштрафовали за нарушение закона о свободе совести и религиозных объединениях

Во время прокурорской проверки установили, что местный житель был руководителем религиозной группы «Церковь "Краеугольный камень"». Продолжительное время он занимался миссионерской деятельностью и не уведомил об этом управление Минюста по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В отношении жителя Геленджика возбудили административное дело по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ, суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

На сайте религиозной организации сказано, что объединение церквей «Краеугольный камень» было создано в 2001 году в Ачинске несколькими поместными церквями. Им руководит старший пастор Сергей Непомнящих. Объединение насчитывает более 130 церквей от Владивостока до Севастополя. 

Геленджик Религия
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