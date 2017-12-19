В Геленджике руководителя религиозной группы оштрафовали на 10 тыс. рублей

В Геленджике мужчину оштрафовали за нарушение закона о свободе совести и религиозных объединениях

Во время прокурорской проверки установили, что местный житель был руководителем религиозной группы «Церковь "Краеугольный камень"». Продолжительное время он занимался миссионерской деятельностью и не уведомил об этом управление Минюста по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В отношении жителя Геленджика возбудили административное дело по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ, суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

На сайте религиозной организации сказано, что объединение церквей «Краеугольный камень» было создано в 2001 году в Ачинске несколькими поместными церквями. Им руководит старший пастор Сергей Непомнящих. Объединение насчитывает более 130 церквей от Владивостока до Севастополя.