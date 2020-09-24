В Краснодаре на улице Красной машина такси заехала на тротуар

В Краснодаре 24 сентября после ДТП автомобиль такси выехал на тротуар и врезался в кусты

По предварительным данным, в 13:15 68-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt ехал по улице Красной со стороны Бабушкина в сторону Одесской. Мужчина не уступил 30-летней женщине за рулем попутного автомобиля Volkswagen Polo и врезался в него.

В результате ДТП Volkswagen заехал на газон на улице Красной, наехал на кусты и дерево. Никто не пострадал, проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.