В Краснодаре на улице Красной машина такси заехала на тротуар

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 24 сентября после ДТП автомобиль такси выехал на тротуар и врезался в кусты

По предварительным данным, в 13:15 68-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt ехал по улице Красной со стороны Бабушкина в сторону Одесской. Мужчина не уступил 30-летней женщине за рулем попутного автомобиля Volkswagen Polo и врезался в него.

В результате ДТП Volkswagen заехал на газон на улице Красной, наехал на кусты и дерево. Никто не пострадал, проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре умер депутат ЗСК из списка Forbes
В Краснодаре на улице Красной машина такси заехала на тротуар
На Кубани умерли шесть человек с COVID-19
Глава департамента информатизации и связи Кубани стал фигурантом уголовного дела
На авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину
СК завел еще одно уголовное дело после пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Лента новостей

Реклама на портале