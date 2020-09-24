Акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ» действует два дня — 24 и 25 сентября 2020 года. Скидка на каждый полис составляет 30%. В результате стоимость каждого полиса составит 4900 вместо 7000 рублей.

Быстрополис «Благополучная семья» — это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования — 1 год. Лимит страховой защиты — до 900 тыс. рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.