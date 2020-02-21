ВСК и банк ДОМ.рф предложили возврат процентов по ипотеке при банкротстве заемщика
Страховой Дом ВСК вместе с банком ДОМ.рф разработали новый продукт, позволяющий вернуть проценты по ипотечному кредиту в случае банкротства застройщика
Инструмент защищает клиента, оформившего ипотеку на первичном рынке с привлечением эскроу-счетов. Об этом в пресс-службе ВСК сообщили 21 февраля.
В случае банкротства застройщика, страховка ВСК покрывает выплаченные по ипотеке проценты. Без этого страхового решения клиент получит только деньги, размещенные в банке на счетах эскроу.
Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства:
Подключение сервиса гарантирует заемщику возмещение средств при банкротстве строительной компании. Оформить возврат процентов можно при заключении кредитного договора в отделении банка.
Как сообщали Юга.ру, 18 июня 2019 года компанию ВСК признали лидером в страховании имущества заемщиков. Награждение состоялось на конференции «Банкострахование-2019», организованной аналитическим агентством «БизнесДром», журналом «Банковское обозрение» и медиаинформационной группой «Страхование сегодня».
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