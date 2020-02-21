ВСК и банк ДОМ.рф предложили возврат процентов по ипотеке при банкротстве заемщика

Как сообщали Юга.ру, 18 июня 2019 года компанию ВСК признали лидером в страховании имущества заемщиков. Награждение состоялось на конференции «Банкострахование-2019», организованной аналитическим агентством «БизнесДром», журналом «Банковское обозрение» и медиаинформационной группой «Страхование сегодня».

Подключение сервиса гарантирует заемщику возмещение средств при банкротстве строительной компании. Оформить возврат процентов можно при заключении кредитного договора в отделении банка.

В случае банкротства застройщика, страховка ВСК покрывает выплаченные по ипотеке проценты. Без этого страхового решения клиент получит только деньги, размещенные в банке на счетах эскроу.

Инструмент защищает клиента, оформившего ипотеку на первичном рынке с привлечением эскроу-счетов. Об этом в пресс-службе ВСК сообщили 21 февраля.

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