Новым председателем совета Анапы стал Леонид Красноруцкий

Краснодарский край

Распечатать

24 сентября состоялась первая сессия совета города-курорта четвертого созыва

Первым вопросом были признаны полномочия депутатского корпуса местного парламента. В бюллетень для тайного голосования на пост председателя совета и. о. мэра Анапы Василий Швец предложил внести кандидатуру Леонида Павловича Красноруцкого.

«Вместе с новым депутатским корпусом нам предстоит серьезная работа, чтобы сделать наш город удобнее и комфортнее для жителей и гостей. Сейчас началась подготовка изменений в генплан Анапы. Губернатор Кубани поставил перед нами задачу сделать упор на развитие курортной составляющей. Леонид Павлович — человек, хорошо знакомый с курортной отраслью, знающий ее проблемы и представляющий перспективы развития. Это достойная кандидатура председателя совета», — подчеркнул Швец.

Читайте также:

Депутаты большинством голосов поддержали предложение и. о. мэра. Красноруцкий поблагодарил всех за оказанное доверие и сказал, что новая должность для него не только большая честь, но и старт нового, важного жизненного этапа.

«Уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы сохранить высокий потенциал города-курорта и сделать все возможное для его дальнейшего развития», — сказал Красноруцкий.

Красноруцкий родился в 1978 году, работает директором Детского оздоровительного лагеря «Энергетик». Был избран депутатом совета по Супсехскому сельскому избирательному округу № 29.

Анапа Кадровые перестановки Курорты и туризм

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Мэр Новороссийска: причиной пожара на горе Колдун стала ракета
На Кубани коронавирус нашли у 28 детей за сутки
В Краснодаре на перекрестке улиц Петра Метальникова и Куникова установят светофор для пешеходов
Адыгея получила первую партию вакцины от коронавируса
В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 155А
Житель Адыгеи совершил убийство и сбежал в Грузию. Его нашли и экстрадировали

Лента новостей

Реклама на портале