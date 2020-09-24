Новым председателем совета Анапы стал Леонид Красноруцкий

Первым вопросом были признаны полномочия депутатского корпуса местного парламента. В бюллетень для тайного голосования на пост председателя совета и. о. мэра Анапы Василий Швец предложил внести кандидатуру Леонида Павловича Красноруцкого.

«Вместе с новым депутатским корпусом нам предстоит серьезная работа, чтобы сделать наш город удобнее и комфортнее для жителей и гостей. Сейчас началась подготовка изменений в генплан Анапы. Губернатор Кубани поставил перед нами задачу сделать упор на развитие курортной составляющей. Леонид Павлович — человек, хорошо знакомый с курортной отраслью, знающий ее проблемы и представляющий перспективы развития. Это достойная кандидатура председателя совета», — подчеркнул Швец.