Новым председателем совета Анапы стал Леонид Красноруцкий
24 сентября состоялась первая сессия совета города-курорта четвертого созыва
Первым вопросом были признаны полномочия депутатского корпуса местного парламента. В бюллетень для тайного голосования на пост председателя совета и. о. мэра Анапы Василий Швец предложил внести кандидатуру Леонида Павловича Красноруцкого.
«Вместе с новым депутатским корпусом нам предстоит серьезная работа, чтобы сделать наш город удобнее и комфортнее для жителей и гостей. Сейчас началась подготовка изменений в генплан Анапы. Губернатор Кубани поставил перед нами задачу сделать упор на развитие курортной составляющей. Леонид Павлович — человек, хорошо знакомый с курортной отраслью, знающий ее проблемы и представляющий перспективы развития. Это достойная кандидатура председателя совета», — подчеркнул Швец.
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Депутаты большинством голосов поддержали предложение и. о. мэра. Красноруцкий поблагодарил всех за оказанное доверие и сказал, что новая должность для него не только большая честь, но и старт нового, важного жизненного этапа.
«Уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы сохранить высокий потенциал города-курорта и сделать все возможное для его дальнейшего развития», — сказал Красноруцкий.
Красноруцкий родился в 1978 году, работает директором Детского оздоровительного лагеря «Энергетик». Был избран депутатом совета по Супсехскому сельскому избирательному округу № 29.