В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 155А

Краснодарский край

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23 сентября власти Краснодара рассказали об изменении схемы маршрута одного из автобусов, идущих до ТРЦ «Красная Площадь»

Прежде автобус № 155А проходил по улице Красных Партизан до Гаражной, затем ехал по Дальней и Дзержинского до «Красной Площади». В обратном направлении он двигался по Дзержинского, Гаврилова, Одесской и Бабушкина до Красных Партизан.

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Теперь, следуя от ТРЦ, в районе Стахановской автобус будет поворачивать с Дзержинского на Тургенева. Далее маршрут пойдет через Фестивальный микрорайон, а на улицу Красных Партизан в районе Бельнеолечебницы выйдет через Герцена. По этим же улицам, только в обратном направлении, транспорт будет двигаться от товарищества «Кубанская Нива».

В пресс-службе администрации Краснодара 23 сентября представили новую схему движения автобусов.

«Это делается для улучшения транспортного обслуживания жителей Елизаветинского сельского округа», — объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Новая схема движения вступит в силу 26 сентября.

Ранее Юга.ру писали, что с 15 сентября по новому маршруту начал ходить автобус № 5.

Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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