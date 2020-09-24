В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 155А
23 сентября власти Краснодара рассказали об изменении схемы маршрута одного из автобусов, идущих до ТРЦ «Красная Площадь»
Прежде автобус № 155А проходил по улице Красных Партизан до Гаражной, затем ехал по Дальней и Дзержинского до «Красной Площади». В обратном направлении он двигался по Дзержинского, Гаврилова, Одесской и Бабушкина до Красных Партизан.
Теперь, следуя от ТРЦ, в районе Стахановской автобус будет поворачивать с Дзержинского на Тургенева. Далее маршрут пойдет через Фестивальный микрорайон, а на улицу Красных Партизан в районе Бельнеолечебницы выйдет через Герцена. По этим же улицам, только в обратном направлении, транспорт будет двигаться от товарищества «Кубанская Нива».
В пресс-службе администрации Краснодара 23 сентября представили новую схему движения автобусов.
«Это делается для улучшения транспортного обслуживания жителей Елизаветинского сельского округа», — объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Новая схема движения вступит в силу 26 сентября.
Ранее Юга.ру писали, что с 15 сентября по новому маршруту начал ходить автобус № 5.
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