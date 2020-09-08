Автобус № 5 начнет ходить в новые районы Краснодара

Маршрут автобуса № 5 (ТРЦ «Красная площадь» — автовокзал «Южный») решили продлить для того, чтобы обеспечить общественным транспортом новые районы по улицам 1-й Ямальской и Командорской. Там находятся коттеджные поселки «Изумрудный город» и «Австрия», жилые комплексы «Матрешки», «Дружный» и «Инсити».

С 15 сентября автобус начнет следовать от торгового центра «Красная площадь» до КП «Австрия» по следующему маршруту: выезд через транспортную развязку на Ростовское шоссе, далее по улице Петра Метальникова, переулку Топольковскому, улице 1-й Ямальской и Командорской.

Как отметили в городской мэрии 8 сентября, в схеме движения исключат участок, который сейчас дублируется другими маршрутами — по улице Кореновской и Офицерской.