В Краснодаре будут судить мужчину, который обманул дольщиков на 35 млн рублей

По версии следствия, 50-летний житель краевого центра убедил свою жену купить на ее имя земельный участок в Прикубанском округе Кркснодара площадью более 750 кв. метров. После этого мужчина стал предлагать людям вступить в долевое строительство жилых помещений, не имея на это документов. В течение пяти лет он получил деньги от 28 дольщиков, которые не инвестировал в строительство, а потратил на свои нужды. Ущерб составил около 35 млн рублей.