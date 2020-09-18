В Краснодаре будут судить мужчину, который обманул дольщиков на 35 млн рублей

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 18 сентября рассказала о случае мошенничества против 28 дольщиков

По версии следствия, 50-летний житель краевого центра убедил свою жену купить на ее имя земельный участок в Прикубанском округе Кркснодара площадью более 750 кв. метров. После этого мужчина стал предлагать людям вступить в долевое строительство жилых помещений, не имея на это документов. В течение пяти лет он получил деньги от 28 дольщиков, которые не инвестировал в строительство, а потратил на свои нужды. Ущерб составил около 35 млн рублей.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Материалы дела передали в суд, обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 18 сентября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, 16 сентября стало известно, что в Краснодаре огласили приговор президента ООО «Стройинтеркомплекс», которая обманывала дольщиков.

Деньги Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Полиция

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