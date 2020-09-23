Шесть заключенных вырыли тоннель и сбежали из тюрьмы в Дагестане — ТАСС

23 сентября ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Дагестане сбежали из тюрьмы шесть преступников, при этом двое из них были осуждены за убийства

О происшествии агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики. По его данным, заключенные в ночь на 23 сентября сделали подкоп в исправительной колонии в поселке Шамхал, вырыли тоннель и по нему вышли за пределы объекта. Четверо сбежавших осуждены к длительным срокам за наркотические преступления, двое за убийства. При этом среди заключенных один уроженец Таджикистана, остальные — из Дагестана.

В ТАСС уточнили, что пока не располагают подтверждением информации от правоохранительных органов региона. Вместе с тем, о побеге сообщил и «360» со ссылкой на собственный источник. По имеющимся данным, осужденные мужчины год готовились к побегу. В тюрьме им предстояло прожить от 8 до 15 лет.

Напомним, в 2017 году в Сочи заключенный бросился под поезд во время этапирования. Он имел нарушения психики. В июле 2019 года в Армавире при конвоировании сбежал обвиняемый в тяжком преступлении мужчина. А летом 2020 года в Новороссийске задержали мужчину, которого заподозрили в изнасиловании женщины. Оказалось, что он особо опасный рецидивист и был многократно судим — в общей сложности мужчина провел в тюрьме 42 года. Ему удалось сбежать. Подозреваемого поймали спустя несколько дней, однако за это время он убил женщину и угнал ее автомобиль.