В горах Кабардино-Балкарии погиб дельтапланерист из Петербурга

Кабардино-Балкария

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МЧС Кабардино-Балкарии 22 сентября сообщило о гибели дельтапланериста

В 15:30 спасателям сообщили, что в Чегемском районе на территории парадома 48-летний дельтапланерист совершил жесткую посадку и погиб. По предварительной информации, погибшим стал приезжий из Санкт-Петербурга.

Спасатели спустили тело мужчины и передали его оперативно-следственной группе. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Напомним, в августе 2018 года в поселке Березовом Краснодара упал дельтаплан, пострадал 72-летний мужчина. Кроме того, 13 сентября 2020 года спасатели помогли двум кубанским туристкам с травмами спуститься с Эльбруса.

МЧС

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