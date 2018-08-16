В Краснодаре при падении дельтаплана пострадал 72-летний пилот
Краснодарский край Валерия Дульская
В поселке Березовом Краснодара 16 августа упал дельтаплан
По предварительным данным, около 10:00 в районе поселка Березового упал дельтаплан под управлением 72-летнего мужчины. Авария могла произойти из-за неправильного управления в сильный ветер.
Пилот сломал бедро и получил другие травмы. Его доставили в краевую клиническую больницу № 1, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.
Проводится проверка.
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