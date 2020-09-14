Две туристки из Краснодарского края получили травмы и не смогли спуститься с Эльбруса

Накануне в МЧС республики сообщили, что на горе Эльбрус на высоте 4,5 тыс. метров в районе скал «Пастухова» из-за камнепада пострадали две девушки. Они были в составе зарегистрированной группы из Краснодарского края и получили травмы ног. На поисково-спасательную операцию вышли 10 спасателей и три единицы техники.

В 21:00 спасатели дошли до места происшествия и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. После этого девушек транспортировали на поляну «Азау» и передали медикам Эльбрусского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.