Власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны хотят благоустроить в 2021 году

В администрации Краснодара в 2021 году планируют благоустроить два сквера, бульвар и сад

Напомним, в феврале жители Краснодара голосованием выбрали зеленые зоны, которые первоочередно благоустроят в 2021 году. После этого власти разработали проектную документацию по четырем зонам, которые оказались лидерами. В их число попали:

Общая стоимость работ по благоустройству этих четырех территорий составит 394 млн рублей. Сейчас ожидается подтверждение по финансированию из федерального бюджета, после чего объявят конкурс по выбору подрядных организаций, сообщили 22 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, специалисты продолжают формировать земельный участок под благоустройство Николаевского бульвара в микрорайоне Гидростроителей. Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что работу по нему надо начать в 2021 году, параллельно с формированием земельного участка, которое еще не завершено.

«Надо делать комплексный проект, а работы выполнять поэтапно. Нельзя отодвигать этот объект на 2022 год. Я запрещаю это делать. Мы должны начинать реализацию, даже если у нас нет части земли. Необходимо разбить на этапы и выполнить работы на части территории. Я не допускаю даже мысли, что мы отодвинем сроки создания Николаевского бульвара», — прокомментировал Первышов.