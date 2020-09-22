Виновным в падении вертолета во двор дома в Сочи признали командира судна

21 сентября в следственном комитете рассказали о завершении уголовного дела по факту крушения вертолета в Сочи в 2016 году

Напомним, 1 ноября 2016 года вертолет Eurocopter упал во двор частного дома на улице Цимлянской. Сообщалось, что погиб член экипажа, четыре человека пострадали. Позже в больнице скончался один из пассажиров. Вечером того же дня стало известно, что на борту находились туристы из Москвы. Минтранс России предположил, что вертолет мог незаконно устраивать для туристов платные экскурсионные полеты. Основной версией аварии в день происшествия назвали неисправность бортовых систем, не исключали и ошибку пилота.

21 сентября 2020 года Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении командира. Его обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие установило, что вертолет следовал по маршруту Олимпийский парк — гора Ахун — Красная Поляна, на борту находилось пять пассажиров. Командир, приближаясь к береговой линии над Адлером, привел воздушное судно в предельный режим работы:

«[Он] совершил энергичный маневр при правом развороте со значительными значениями угла крена и вертикальной перегрузки на скоростях, близких к предельно допустимым, введя тем самым вертолет в явление "сервопрозрачности" (проницаемости)».