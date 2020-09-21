21 сентября председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на совещании обозначил задачи депутатского корпуса в новом парламентском году

В числе задач — законотворческая деятельность, направленная на реализацию послания и майского указа президента РФ Владимира Путина, нацпроектов и краевой Стратегии-2030, контроль выполнения краевых госпрограмм. Депутатам предстоит завершить работу, намеченную планом нормотворческой и контрольной деятельности на 2020 год. На сегодняшний день по нему кубанский парламент уже принял 138 законов и 360 постановлений. До конца года планируется принять большой пакет нормативных правовых актов, регулирующих развитие курортной и строительной отраслей, ЖКХ и дорожной сети. Депутатский корпус будет контролировать и вопросы благоустройства муниципалитетов, военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни.

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В ближайшей перспективе — формирование краевого бюджета на 2021-й и на плановый период 2022-2023 годов. На совещании говорилось о том, что необходимо сохранить бюджет социально-ориентированным. «Пандемия замедлила те темпы экономического роста, которые были характерны для нашего региона в последние годы. Ряд отраслей понесли достаточно чувствительные потери. Поэтому одним из основных приоритетов для депутатов станет поддержка реального сектора экономики — формирование такой нормативной правовой базы, которая позволит восстановить ее прежние темпы развития. В зависимости от складывающейся в отдельных отраслях ситуации необходимо принимать такие законы, которые будут “работать” на оживление экономической ситуации, расширение рынка труда и обеспечение занятости населения», — отметили в ЗСК.

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В четвертом квартале планируется внести изменения в закон «О промышленной политике в Краснодарском крае». На одном из ноябрьских планерных совещаний в ЗСК будет рассмотрен вопрос о состоянии отрасли промышленности в регионе. Также профильный комитет будет работать над проектом постановления о выполнении законодательства в области инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестклимата в регионе. В сфере АПК до конца года предстоит рассмотреть ход реализации закона «О мелиорации земель». В более долгосрочной перспективе парламентарии собираются контролировать исполнение принятого в мае 2020-го года закона о ветеринарном благополучии и корректировать краевое законодательство в области виноградарства и виноделия в соответствии с нормами федерального. Также готовятся изменения в законе о плодородии почв: речь о необходимости ужесточить ответственность собственников и арендаторов земли за несоблюдение его требований.

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Депутатский корпус продолжит контролировать выполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В центре внимания — устранение кадрового дефицита в медицине, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и лекарственное обеспечение жителей края. Другой важный блок работы ЗСК — адаптация регионального законодательства под поправки в Конституцию РФ. Данная работа будет проводиться максимально прозрачно и открыто, с учетом мнений экспертного сообщества и в установленные сроки.

Парламентарии планируют поддерживать большие семьи. Последние из принятых решений касались упрощения процедуры выделения им земельных участков и снятия ряда ограничений. Но правоприменительная практика выявила проблемы. Некоторые предложения будут проработаны для продвижения на федеральный уровень. Постоянным приоритетом ЗСК останется контроль реализации нацпроектов в крае. Другое важное направление — необходимость совершенствовать региональное законодательство в части чрезвычайных ситуаций. В ЗСК отметили, что Краснодарский край периодически становится ареной разрушительных явлений природы: паводков, наводнений и ураганов. В 2020-м Кубань не миновали весенние заморозки, засуха и лесные пожары.

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