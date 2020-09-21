Художники юга России собрались в Адыгее на этнотуристический пленэр

Адыгея

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В Адыгее с 17 по 23 сентября впервые проходит этнотуристический пленэр для художников юга России

На пленэр пригласили профессиональных художников Адыгеи, Москвы, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Ростовской области. Для них организовали проживание в горах и выезд на панорамные площадки поселка Гузерипль, плато Лагонаки и берегов реки Белой для создания картин.

«Приветствую всех участников пленэра и желаю каждому запечатлеть в своих работах восхитительную природу Адыгеи! Красота наших гор дает мастерам живописи уникальную возможность для творческого поиска. Игра красок, света и тени особенно богата в эту пору», — отметил глава республики Мурат Кумпилов в приветствии к участникам пленэра.

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Как рассказал порталу Юга.ру член Союза художников и архитекторов России, заслуженный работник культуры России, заслуженный художник Адыгеи и Карачаево-Черкесии Абдулах Берсиров, пленэр требует особого похода, прежде всего, работа должна создавать художественное впечатление.

«У пленэра особые задачи. Нужно самому получить удовольствие и подарить его другим через свою работу. Художник выходит на природу и становится ее частью, поэтому он должен это состояние отобразить, тут фотографическое изображение невозможно. Допустим, даже одна веточка может вдохновить. И отталкиваясь от этого, художник реализует свои замыслы, идеи», — поделился Абдулах Берсиров.

По итогам пленэра 21 сентября состоится выставка работ «В горах Адыгеи», после чего  каждый художник оставит в дар республике по одной работе, выполненной в Адыгее.

Также в рамках межрегионального пленэра запланированы экскурсии, творческие встречи с художниками и студентами республики, обмен мнением, опытом, мастер-классы для студентов Адыгейского республиканского колледжа искусств имени У.Х. Тхабисимова и Института искусств АГУ.

Пленэр организовали министерство культуры Адыгеи и Картинная галерея республики в рамках мероприятий, посвященных 100-летию государственности Адыгеи.

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