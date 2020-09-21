Художники юга России собрались в Адыгее на этнотуристический пленэр

В Адыгее с 17 по 23 сентября впервые проходит этнотуристический пленэр для художников юга России

На пленэр пригласили профессиональных художников Адыгеи, Москвы, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Ростовской области. Для них организовали проживание в горах и выезд на панорамные площадки поселка Гузерипль, плато Лагонаки и берегов реки Белой для создания картин.

«Приветствую всех участников пленэра и желаю каждому запечатлеть в своих работах восхитительную природу Адыгеи! Красота наших гор дает мастерам живописи уникальную возможность для творческого поиска. Игра красок, света и тени особенно богата в эту пору», — отметил глава республики Мурат Кумпилов в приветствии к участникам пленэра.