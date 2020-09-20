В Анапе запретили кататься на катамаранах

Из-за усиления отжимного (дующего от берега) северо-восточного ветра на пляжах Анапы запретили использовать надувные средства и выходить в море на катамаранах.

Также администрация Анапы предупредила, что 21-23 сентября в городе сохранится высокая пожароопасность — 4-5 класса. Запрещено разжигание костров вблизи лесов, выжигание мусора и сухостоя. Напомним, в августе под Анапой начался пожар в можжевеловом заповеднике. Его тушили два дня.