В Анапе запретили кататься на катамаранах

Краснодарский край

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20 сентября власти Анапы предупредили жителей и гостей курорта о сильном отжимном ветре

Из-за усиления отжимного (дующего от берега) северо-восточного ветра на пляжах Анапы запретили использовать надувные средства и выходить в море на катамаранах.

Также администрация Анапы предупредила, что 21-23 сентября в городе сохранится высокая пожароопасность — 4-5 класса. Запрещено разжигание костров вблизи лесов, выжигание мусора и сухостоя. Напомним, в августе под Анапой начался пожар в можжевеловом заповеднике. Его тушили два дня.

Анапа Черное море

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