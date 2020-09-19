Разработчики российского лекарства от коронавируса объяснили его высокую стоимость

Разработчиком препарата «Арепливир» является фармакологическая компания «Промомед», руководитель которой, Андрей Младенцев, объяснил причину того, что снизить ценник на такие лекарства не представляется возможным. Об этом он рассказал изданию «Комсомольская правда». Он заявил буквально следующее: «Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась».

Российские разработчики препарата для лечения коронавируса рассказали, почему лекарство получается таким дорогостоящим. Одна упаковка препарата «Коронавир» получит ценник, равный примерно 11,5 тысячам рублей, а препарат «Арепливир» — 12 320 рублей. Препарат «Фавипиравир» был включен в список жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Напомним, «Коронавир» 8 июля получил одобрение российского Минздрава. Всего в России сейчас три препарата, которые имеют международное наименование «Фавипиравир»: это «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир». Например, препарат «Авифавир» уже закуплены несколькими странами Южной Америки, а также Болгарией и Саудовской Аравией.

Ранее Юга.ру опубликовали материал, где жители Кубани, которые переболели коронавирусом, рассказали, как это было.