В Крымске дали 5,5 лет водителю, которая пьяной врезалась в скорую. Погибли 3 человека

18 сентября в Краснодарском краевом суде рассказали, что в Крымске закончили рассмотрение дела женщина, из-за которой в ДТП погибли три человека

21 апреля 2019 года жительница Томска ехала на ВМW Х5 по дороге Крымск — Джигинка. Она была пьяна, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной скорой помощи. В результате ДТП водитель скорой и пассажир BMW X5 скончались на месте, а фельдшер — по дороге в больницу. Врача, также находившегося в машине СМП, госпитализировали в больницу. Кроме того, установлено, что иномарка была технически неисправна.

На женщину завели уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе предварительного следствия водитель отрицала свою вину и называла причиной аварии то, что ее пассажир вцепился в руль. Однако на судебном заседании она признала вину в полном объеме и раскаялась, рассказали в Краснодарском краевом суде.

Суд признал ее виновной и назначил ей 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ей запрещено управлять транспортом в течение 3 лет. В пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимой взыскали 1,6 млн рублей.