На Кубани стартовал проект наставничества для предпринимателей

Первая в 2020 году программа индивидуального наставничества продлится до конца года и будет состоять из 3 потоков

Проект призван поддержать начинающих и действующих предпринимателей от 18 лет, заинтересованных в развитии собственного бизнеса. В проекте работают 150 наставников, которые помогут с развитием своего дела 250 участникам.

Проект состоит из индивидуальных встреч с успешными бизнесменами и топ-менеджерами региона. Предприниматели узнают о возможных точках роста своего проекта. В результате совместной работы наставника и ученика к каждому бизнес-проекту будет подобран механизм наиболее быстрого развития. Наставники помогут в достижении целей и начинающим предпринимателям и тем, кто столкнулся с проблемами в своем деле.

«В наставниках нуждаются те, кто хочет сохранить энергию и ресурсы и снизить уровень риска при принятии бизнес решений. Изучение вариантов становится проще, когда у вас есть кто-то, кто понимает и разделяет ваши опасения на самых глубоких уровнях. Наличие кого-то другого, кто мотивирует вас и с кем вы можете поделиться как успехами, так и неудачами, экономит силы и ресурсы», — уверены организаторы проекта.