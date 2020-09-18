В Сочи многодетные семьи получили участки без коммуникаций и подъездной дороги. СК начал проверку

Накануне в эфире новостей на Первом канале рассказали, что в Сочи более 100 семей не могут воспользоваться полученными в 2016 году участками. К ним нет подъездной дороги, указанной в плане, единственный путь — через реку без моста. Попасть на участки люди могут только летом и ранней осенью, когда река Кудепста пересыхает.

В сюжете уточнили, что состав администрации, который распределял участки, сменился осенью 2019 года. Дорогу к участкам для многодетных семей обязались за свой счет построить инвесторы, которые на другом берегу реки возводят многоэтажные микрорайоны. По словам директора строительной компании, в марте 2021 года планируется получить разрешение на строительство, а закончить работы хотят в августе 2022-го.

Замглавы Сочи Денис Юрковский добавил, что власти уже получили экспертизу для проведения электричества. Планируется, что работы начнутся в следующем году.

После выпуска сюжета случившимся заинтересовался следственный комитет Кубани. И. о. руководителя следственного управления Андрей Маслов поручил организовать проверку о нарушении жилищных прав многодетных семей. Следствие оценит все доводы журналистов и даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые нарушили права граждан.