В Краснодаре нашли двух девочек, которые уехали из дома на велосипедах и не вернулись

В Краснодаре 17 сентября установили местонахождение 13-летней и 14-летней школьниц, которых накануне искали более 100 человек

Напомним, об исчезновении двух девочек в станице Елизаветинской сообщили вечером 14 сентября. 13-летняя и 14-летняя школьницы выехали на велосипедах из дома и не вернулись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). Несовершеннолетних искали более 100 полицейских, волонтеров и казаков.

17 сентября девочек нашли. Сотрудники полиции получили информацию о возможном местонахождении школьниц, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Информация подтвердилась, девочек забрали. Сейчас с подростками и их представителями работает следователь. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как сообщил паблик «Телетайп Краснодара» в инстаграме, пропавшие хотели уехать в тайгу и собрали для этого вещи. Однако эта информация не подтверждена.