Витязевскую косу закроют до конца сентября

Краснодарский край

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Под Анапой до 30 сентября закроют Витязевскую косу из-за военных учений

Территорию Витязевской косы от села Витязево до станицы Благовещенской закроют для людей с 17 по 30 сентября. Там проведут командно-штабные учения «Кавказ 2020», сообщили в отделе по взаимодействию с военнослужащими и казачеством.

По данным Минобороны РФ, активная фаза учений «Кавказ 2020» пройдет с 21 по 26 сентября на полигонах Капустин Яр и Ашулук (оба в Астраханской области), а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей. В учениях примут участие военные Беларуси, Мьянмы, Ирана, Индии, Пакистана и Китая, уточнил «Интерфакс».

Анапа Курорты и туризм Учения

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