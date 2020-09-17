Витязевскую косу закроют до конца сентября

Территорию Витязевской косы от села Витязево до станицы Благовещенской закроют для людей с 17 по 30 сентября. Там проведут командно-штабные учения «Кавказ 2020», сообщили в отделе по взаимодействию с военнослужащими и казачеством.

По данным Минобороны РФ, активная фаза учений «Кавказ 2020» пройдет с 21 по 26 сентября на полигонах Капустин Яр и Ашулук (оба в Астраханской области), а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей. В учениях примут участие военные Беларуси, Мьянмы, Ирана, Индии, Пакистана и Китая, уточнил «Интерфакс».