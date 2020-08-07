В Краснодаре пропал 16-летний подросток с длинной челкой

Краснодарский край

Распечатать

Полиция Краснодара 7 августа рассказала о розыске 16-летнего Антона Удовина

Антон Удовин 5 августа около 12:00 ушел из дома на улице Уральской и не вернулся. На вид ему 17 лет, рост 182 см, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы с длинной челкой. На нем была зеленая майка фирмы Adidas, камуфляжные бриджи и серые шлепки, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару. Через неделю подростку исполнится 17 лет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 16-летнего мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (928) 207-92-10, 8 (861) 231-70-71 или 102.

Напомним, в августе власти Кубани рассказали, что в 2020 году в регионе потерялось почти 500 детей, двоих еще не нашли.

Дети Краснодар Полиция Пропавшие без вести Розыск людей

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Доход Кадырова за год вырос в 20 раз, его жены — в 40
В Краснодаре пропал 16-летний подросток с длинной челкой
ФК «Краснодар» предложил болельщикам компенсацию по абонементам прошлого сезона
В Краснодаре полиция ищет водителя, который ночью врезался в четыре машины и скрылся
В Новороссийске енот два дня сидел на дереве. Спасатели спустили его, но он залез обратно
Власти Краснодара научат подростков снимать тиктоки

Лента новостей

Реклама на портале