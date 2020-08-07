В Краснодаре пропал 16-летний подросток с длинной челкой

Антон Удовин 5 августа около 12:00 ушел из дома на улице Уральской и не вернулся. На вид ему 17 лет, рост 182 см, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы с длинной челкой. На нем была зеленая майка фирмы Adidas, камуфляжные бриджи и серые шлепки, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару. Через неделю подростку исполнится 17 лет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 16-летнего мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (928) 207-92-10, 8 (861) 231-70-71 или 102.