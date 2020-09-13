В Анапе запретили купаться на кругах и катамаранах

Краснодарский край

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Власти Анапы 13 сентября сообщили о запрете использовать в море надувные плавсредства и катамараны

По данным управления гражданской обороны и защиты населения, в Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер. Из-за этого жителям и гостям курорта запретили использовать надувные плавсредства и катамараны на пляжах курорта.

Отжимный ветер — ветер, уносящий суда и правсредства от берега в море. Его порывы опасны тем, что могут быстро отнести человека далеко от суши.

Отжимный ветер — ветер, уносящий суда и правсредства от берега в море. Его порывы опасны тем, что могут быстро отнести человека далеко от суши.

В пресс-службе администрации Анапы попросили людей быть осторожными и соблюдать меры безопасности. 

В Анапе и Новороссийске температура морской воды 13 сентября составляет 23 °С,  в Ейске и Приморско-Ахтарске — 22 °С. Самое теплое море в Сочи (26 °С), самое холодное — в Темрюке (20 °С). В Туапсе и Геленджике вода прогрелась до 25 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.

По данным сайта Windfinder, который показывает направление ветра, на курорте 13 сентября порывы могут достигать 10 м/c, он будет дуть в сторону моря.

Анапа Погода Черное море

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