В Анапе запретили купаться на кругах и катамаранах

Власти Анапы 13 сентября сообщили о запрете использовать в море надувные плавсредства и катамараны

По данным управления гражданской обороны и защиты населения, в Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер. Из-за этого жителям и гостям курорта запретили использовать надувные плавсредства и катамараны на пляжах курорта.

В пресс-службе администрации Анапы попросили людей быть осторожными и соблюдать меры безопасности. В Анапе и Новороссийске температура морской воды 13 сентября составляет 23 °С, в Ейске и Приморско-Ахтарске — 22 °С. Самое теплое море в Сочи (26 °С), самое холодное — в Темрюке (20 °С). В Туапсе и Геленджике вода прогрелась до 25 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.