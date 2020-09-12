Оперштаб Кубани сообщил о 90 новых случаях COVID-19 и 6 смертях

В Краснодарском крае к 12 сентября COVID-19 подтвердился у 12 тыс. 285 человек, врачам не удалось спасти 215 заболевших

В России за последние сутки диагноз коронавирус официально подтвердился у 5 тыс. 488 человек в 85 регионах страны. Как уточнил RT , только 22,4% заболевших болели бессимптомно. Также в России за сутки скончались 119 пациентов с COVID-19 , а 5 тыс. 428 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (+670), Санкт-Петербурге (+203) и Московской области (+170).

Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели 1 млн 57 тыс. 362 человека. За весь период пандемии в стране, по официальным данным, умерли 18 тыс. 484 инфицированных , а 873 тыс. 535 выздоровели.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 90 новых случаев COVID-19 выявили в 25 муниципалитетах. Среди заболевших 50 женщин и 40 мужчин, в том числе 9 детей. Возраст пациентов от 2 до 83 лет.

К 12 сентября к кубанским медикам обратились 40 тыс. 312 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 4 тыс. 656 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 843 человека, из них 76 детей. А в поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 327 жителей.

За период пандемии COVID-19 подтвердился у 12 тыс. 285 жителей Кубани. Из них 9 тыс. 839 пациентов выздоровели (+52 за сутки), а 215 человек спасти не удалось (+6 летальных случаев на последние сутки) . Еще 31 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 2 — на ЭКМО.

В лабораториях края за все время провели 916 тыс. 34 исследования на коронавирус. Показатель заболеваемости достиг 216,4 случаев на 100 тыс. населения.