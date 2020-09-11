На Кубани 14-летняя девочка спасла в пожаре двух своих братьев

В сентябре в Каневском районе произошел пожар, в котором благодаря 14-летней девочке не было жертв

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 14-летнюю Латифу Чурину, которая находилась в ближайшей к огню комнате, ночью разбудила бабушка. Девочка побежала в другую комнату, чтобы разбудить маму, отчима, сестру Ангелину и двух братьев — Руслана и Радмира. Пока семья поняла, что произошло, в дом наполнился дымом.

Сообщение о пожаре в станице Придорожной на улице Партизанской поступило 5 сентября в 23:16. Возгорание началось со стороны внутреннего двора под навесом. На место выехали спасатели.

Огонь быстро распространился, поскольку в помещении не было окон — их сняли, чтобы заменить на новые. Мать вывела Ангелину, а Латифа схватила годовалого Радмира, передала его через оконный проем и сама выпрыгнула на улицу. После этого девочка услышала плач шестилетнего Руслана. Она снова запрыгнула в дом, в котором было много дыма, нашла брата и вытащила его.

«Только после того, как все члены семьи находились вне опасности, Латифа поняла, как ей страшно и дала волю своим чувствам, расплакавшись. Всех младших детей сразу же забрала к себе соседка, а Латифа осталась с родителями в ожидании скорой помощи и пожарных», — расказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что пламя распространилось на площади 48 кв. метров. В 23:46 пожар потушили. Огонь уничтожил имущество семьи и дом.