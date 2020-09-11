В Адлере местные жители спасли из-под колес машины краснокнижную черепаху

Краснодарский край

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В Сочи в сентябре местные жители спасли черепаху, которая чуть не погибла под машиной. Оказалось, что это редкая краснокнижная особь

В сентябре в Адлере местные жители спасли черепаху, которая чуть не угодила под машину. Специалисты Сочинского национального парка осмотрели животное и выяснили, что это редкая колхидская болотная черепаха, занесенная в Красные книги России и Краснодарского края, после чего выпустили ее в горы.

«Колхидская болотная черепаха находится на гране исчезновения, в Сочинском национальном парке насчитывается не более 30 особей», — сообщили порталу Юга.ру 11 сентября в пресс-службе заповедника.

В нацпарке напомнили, что на территории заповедника обитают два аборигенных вида черепах — средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная черепаха. Оба эти вида крайне редкие и имеют охранный статус, за их отлов грозит административная и уголовная ответственность.

Как писали Юга.ру, в середине июля в Сочи спасли черепаху ледникового периода, в августе в Новороссийске спасли котят, которых нашли в полу квартиры, а в сентябре в Тимашевске пожарные спасли щенка, который отравился угарным газом.

Животные Заповедники Парки Сочи

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