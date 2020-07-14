В Сочи спасли черепаху ледникового периода

Краснодарский край

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В Сочи спасли краснокнижную средиземноморскую черепаху Никольского

Эти животные после ледникового периода сохранились только на Черноморском побережье. Черепаху нашел на своем участке в Лазаревском районе местный дачник и сообщил об этом в Сочинский национальный парк.

«Средиземноморская черепаха Никольского занесена в Международную Красную книгу, Красные книги РФ и Краснодарского края. Специалисты выпустили ее на охраняемую территорию, где обитает популяция данного вида», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Представитель пресс-службы напомнила, что в Сочи обитает два аборигенных вида черепах — средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная черепаха. Оба вида крайне редкие и имеют охранный статус. По оценке специалистов, сейчас всего в нацпарке осталось около 200 таких черепах.

Как писали Юга.ру, в июле в Сочи нашли в пещере редкого краснокнижного слизня.

Животные Парки Сочи

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