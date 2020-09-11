В Краснодаре изменятся маршруты пяти трамваев из-за ремонта рельсов
В середине сентября в Краснодаре поменяется схема движения общественного транспорта
С 14 по 16 сентября на пересечении улиц Гоголя и Коммунаров в вечернее время будут менять рельсо-шпальную решетку. Из-за капитального ремонта в эти часы по другому маршруту будут ходить трамваи № 1, 5, 8, 11 и 15.
Изменения в маршруте трамвая № 1 коснутся только укороченных рейсов, которые следуют после смены в депо. В 21:55 отправится последний вагон, идущий по Коммунаров. Следующие трамваи поедут по улице Садовой.
Трамвай № 5 отправится от конечной остановки на Бершанской в 21:30, от конечной на Солнечной — в 21:47. После 22:00 составы от Солнечной будут ходить по Садовой.
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Трамвай № 8, который отправится от Хладокомбината в 21:58 и от конечной на Солнечной в 21:40, поедет по стандартному маршруту. После 22:00 трамваи начнут ходить также по измененному пути — через улицу Садовую.
Последние вагоны маршрута № 11 пойдут по привычной схеме от конечной на ж/д вокзале «Краснодар-1» в 21:48, с конечной в Юбилейном микрорайоне — в 21:50. Последующие вагоны, идущие из Юбилейного, будут ехать по Коммунаров, Захарова и до конечной остановки на улице Индустриальной.
Трамвай № 15 отправится от ж/д вокзала в 21:41, от остановки на Солнечной — в 21:27. Затем последний вагон в 21:48 стартует от конечной на Солнечной по обычному маршруту до Железнодорожной. Но при этом он не будет заезжать на железнодорожный вокзал и проследует по Дмитриевской Дамбе и Горького в Западное депо.
Как уточнили в мэрии, измененные маршруты можно отследить онлайн.