В Краснодаре изменятся маршруты пяти трамваев из-за ремонта рельсов

С 14 по 16 сентября на пересечении улиц Гоголя и Коммунаров в вечернее время будут менять рельсо-шпальную решетку. Из-за капитального ремонта в эти часы по другому маршруту будут ходить трамваи № 1, 5, 8, 11 и 15.

Изменения в маршруте трамвая № 1 коснутся только укороченных рейсов, которые следуют после смены в депо. В 21:55 отправится последний вагон, идущий по Коммунаров. Следующие трамваи поедут по улице Садовой.