Адыгея получит 118 млн рублей на выплаты безработным

Правительство России 10 сентября утвердило выделение Адыгее дополнительных средств в сумме более 118 млн рублей на выплаты безработным гражданам

Также было принято решение предоставить региону дополнительно 14 млн 750 тыс. рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным коронавирусом и лицам из групп риска.

«Решение о выделении дополнительного финансирования было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По словам руководителя региона Мурата Кумпилова, при поддержке федерального центра в республике смогли многое сделать для выравнивания ситуации в Адыгее.

«Мы продолжаем эту работу. Уверен, что жители нашей республики почувствовали реальную помощь государства, которая охватывает все ключевые направления: экономику, социальную сферу, здравоохранение», — сказал глава Адыгеи.

Напомним, ранее в Адыгее для поддержки всех, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом, выделили 161 млн рублей, в том числе почти 8,3 млн рублей — из республиканского бюджета. Первый транш направили в апреле: тогда медработникам выделили более 15,9 млн рублей. В июне региону дополнительно было выделено еще около 70 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам.

В конце августа Адыгея также дополнительно получила 87,4 млн рублей на поддержку медицинских и социальных работников.