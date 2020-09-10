В Краснодаре из-за строительства нового Яблоновского моста на две недели ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре с 11 сентября водители смогут въехать в город со стороны автовокзала «Южный» только по одной полосе

Напомним, в октябре 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста через реку Кубань, который соединит Краснодар с адыгейским поселком Яблоновским. Сначала глава Краснодара Евгений Первышов говорил, что не знает, когда реализация проекта станет возможной, из-за его дороговизны — новый мост оценивается в 7-9 млрд рублей. Позже губернатор Вениамин Кондратьев пообещал построить мост в 2024 году.

24 июля на пересечении улиц Захарова и Индустриальной начали перекладывать инженерные коммуникации, которые нужны для строительства моста, в связи с чем было частично ограничено движение транспорта по одной из полос Индустриальной.

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10 сентября в пресс-службе администрации Краснодара снова сообщили об ограничениях движения, которые решили ввести из-за строительства моста. С 11 по 25 сентября в ночные часы подрядчик «СтройЮгРегион» будет переустраивать коммуникации, расположенные под проезжей частью перекрестка.

В связи с этим с 23:00 до 6:00 на пересечении улиц Захарова и Индустриальной останется одна полоса для въезда в город со стороны автовокзала «Южный». При этом проезд по Захарова на выезд из города останется беспрепятственным, уточнили в мэрии.

Дороги Краснодар Строительство Яблоновский мост

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