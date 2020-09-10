На Кубани скончался 33-летний пациент с коронавирусом

В Краснодарском крае, по официальным данным, к 10 сентября умерли 205 пациентов с COVID-19

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 87 новых носителей COVID-19, скончались 3 пациента. В региональном оперштабе позже уточнили, что летальные случаи были зафиксированы в Краснодаре, Красноармейском районе и Горячем Ключе.

В Горячем Ключе скончался 33-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациент был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии и находился на ИВЛ. Он также страдал хроническим лимфолейкозом и анемией тяжелой степени.

В центральной больнице Красноармейского района умер 39-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Врачи подключили пациента к ИВЛ, но спасти его не удалось — у мужчины развилась двусторонняя полисегментарная пневмония в тяжелой степени.

Третий летальный случай, о котором сообщили в оперштабе, был зафиксирован в Краснодаре. В ККБ № 2 скончалась 45-летняя женщина . Пациентка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ. На фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония тяжелой степени, врачам не удалось спасти женщину. Отмечается, что пациентка также страдала астмой.